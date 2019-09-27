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У Білому домі визнали спробу приховати розмова Трампа з Зеленським

Новини » Політика    27.09.2019 - 20:11
У Білому домі визнали спробу приховати розмова Трампа з Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Стенограму між Трампом і Зеленським відправили в секретну систему

В Білому домі визнали спробу приховати стенограму розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника Білого дому, чиновники, юристів під керівництвом Ради національної безпеки, відправили стенограму розмови в окрему секретну систему.

"Юристи Ради нацбезпеки вказали, що секретний документ повинен оброблятися належним чином", - повідомили в Білому домі.

Нагадаємо, раніше опублікованій скарги співробітника розвідки США стало відомо, що високопоставлені представники Білого дому намагалися сховати всі записи телефонної розмови президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Телефонна розмова між Трампом і Зеленським став причиною оголошення імпічменту президенту США. 27 вересня 222 члена Палати представників США підтримали процедуру імпічменту Трампа. Тепер це питання буде спрямований в Сенат. Щоб прийняти рішення про відставку Сенату необхідно дві третини голосів.

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