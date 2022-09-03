В Белом доме отреагировали на полную остановку Россией "Северного потока"
РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу, заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме заявил, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов.
По его словам, в результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. В то же время он отметил, что одних этих усилий недостаточно.
"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", - заявил он.
Напомним, вчера "Северный поток" полностью остановили. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.
Ранее сообщалось, что поставки газа "Северным потоком" упали почти до нуля после начала ремонта.
Кроме того, "Газпром" приостановил поставки газа французской корпорации Engie. Премьер-министр страны считает, что прекращение поставок коснется всех стран ЕС.
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