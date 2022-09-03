У Білому домі відреагували на повну зупинку Росією "Північного потоку"

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представник Ради нацбезпеки при Білому домі заявив, що США і Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів.

За його словами, в результаті цих зусиль Європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль недостатньо.

"На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів", - заявив він.

Нагадаємо, вчора "Північний потік" повністю зупинили. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

Раніше повідомлялося, що постачання газу "Північним потоком" впали майже до нуля після початку ремонту.

Крім того, "Газпром" призупинив постачання газу французькій корпорації Engie. Прем'єр-міністр країни вважає, що припинення постачання торкнеться всіх країн ЄС.

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