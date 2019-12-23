В Белом доме отреагировали на новые подробности удержания военной помощи Украине

Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Администрация Трампа заявила, что решение о заморозке выплаты 300 млн долларов Украине было принято до разговора с Зеленским

В Белом доме США заявили, что связывать приостановку выплаты военной помощи Украине с телефонным разговором между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским безрассудно. Об этом заявила представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел, передает CNN.

По словам Семмел, решение о приостановке выплаты 300 млн долларов военной помощи Украине было до телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

"Увязывать приостановку помощи со звонком безрассудно. Как уже сообщалось публично, о приостановке помощи было объявлено на межведомственном совещании 18 июля. Выдергивать одну фразу из электронного сообщения без привязки к контексту - это ввод в заблуждение и неточность", - сообщила представитель Белого дома.

При этом, представитель меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил о необходимости вызвать на допрос по делу об импичменте Трампа Майкла Даффи, который попросил Пентагон заморозить военную помощь Украине.

Напомним, согласно опубликованной электронной переписке представителей администрации США и Министерства обороны, Белый дом попросил Пентагон спустя 91 минуту после телефонного разговора Трампа и Зеленского заморозить выплату 300 млн долларов Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Его обвиняют в злоупотреблении властью во время оказания давления на Украину в личных целях, а также в препятствовании расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте. Далее вопрос об импичменте будет вынесен на рассмотрение Сената.