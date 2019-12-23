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У Білому домі відреагували на нові подробиці утримання військової допомоги Україні

Новини » В світі     23.12.2019 - 13:08
У Білому домі відреагували на нові подробиці утримання військової допомоги Україні
Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Адміністрація Трампа заявила, що рішення про призупинення виплати 300 млн доларів Україні було прийнято до розмови з Зеленським

В Білому домі США заявили, що пов'язувати призупинення виплати військової допомоги Україні з телефонною розмовою між президентами Америки та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським нерозважливо. Про це заявила представник адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рейчел Семмел, передає CNN.

За словами Семмел, рішення про призупинення виплати 300 млн доларів військової допомоги Україні було до телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

"Пов'язувати припинення допомоги з дзвінком нерозважливо. Як вже повідомлялося публічно, про припинення допомоги було оголошено на міжвідомчій нараді 18 липня. Висмикувати одну фразу з електронного повідомлення без прив'язки до контексту - це введення в оману і неточність", - повідомила представник Білого дому.

При цьому, представник меншини в Сенаті Чак Шумер заявив про необхідність викликати на допит у справі про імпічмент Трампа Майкла Даффі, який попросив Пентагон заморозити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, згідно опублікованій електронному листуванні представників адміністрації США та Міністерства оборони, Білий дім, Пентагон попросив через 91 хвилину після телефонної розмови Трампа і Зеленського заморозити виплату 300 млн доларів Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Його звинувачують у зловживанні владою під час надання тиску на Україну в особистих цілях, а також в перешкоджанні розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент. Далі питання про імпічмент буде винесено на розгляд Сенату.

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