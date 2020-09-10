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В Белом доме опровергли сообщения о преуменьшении Трампом опасности COVID-19

Вашингтон, Четверг 10 сентября 2020 00:11
В Белом доме опровергли сообщения о преуменьшении Трампом опасности COVID-19
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани назвала недостоверными утверждения о том, что президент Дональд Трамп намеренно ввел американцев в заблуждение относительно тяжести коронавируса. Он заранее предпринял необходимые действия.

Макэнани заявила об этом на пресс-конференции в Белом доме, передает "Голос Америки".

Это заявление было сделано вскоре после появления в прессе цитат из книги "Ярость", написанной журналистом Бобом Вудвордом на основе ряда интервью с Трампом.

Фрагменты интервью Вудворда с Трампом оказались в распоряжении телеканала CNN. Судя по ним, Трамп еще в феврале знал о том, насколько смертоносным и заразным является новый коронавирус, но не предал эту информацию широкой огласке, ибо не хотел, чтобы началась паника.

"Я всегда хотел преуменьшить значение вируса", - сказал Трамп в интервью Вудворду 19 марта, через несколько дней после того, как он объявил в стране чрезвычайное положение. Трамп объяснил это нежеланием вызывать панику среди американцев.

В этом разговоре Трамп также рассказал Вудворду, что ему только что стали известны некоторые "поразительные факты" о том, что вирус поражает не только пожилых, но и молодых людей.

Ранее Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года.

Главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

Также сообщалось, что США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

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