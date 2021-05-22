В Белом доме объяснили слова Байдена о помощи для "Железного купола"
США не делали Израилю уступок, когда предложили помочь в восстановлении системы ПВО "Железный купол". Это не является частью сделки по прекращению огня с сектором Газа.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она заявила, что США не намерены менять планы по оказанию Израилю военной помощи из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
"Президент сделал такое заявление, поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней", - заявила Псаки.
По ее словам, Байден непоколебим в вопросе поддержки Израиля и его права на самозащиту.
Ранее Politico со ссылкой на источники заявляло, что Администрация президента США Джо Байдена оказывает закулисное давление на Израиль для урегулирований конфликта с палестинскими боевиками в Секторе Газа. Действия Вашингтона помогли предотвратить наземное вторжение Армии Израиля.
В то же время, в Пентагоне заявили, что Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи для проведения операций против палестинских группировок.