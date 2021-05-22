У Білому домі пояснили слова Байдена про допомогу для "Залізного купола"

США не робили Ізраїлю поступок, коли запропонували допомогти у відновленні системи ППО "Залізний купол". Це не є частиною угоди з припинення вогню з сектором Газа.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі .

Вона заявила, що США не мають наміру змінювати плани з надання Ізраїлю військової допомоги через загострення конфлікту на Близькому Сході



"Президент зробив таку заяву, оскільки вважає, що ефективність "Залізного купола" допомагає рятувати сотні життів", - заявила Псакі.

За її словами, Байден непохитний у питанні підтримки Ізраїлю і його права на самозахист.

