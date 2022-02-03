UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе

Автор: Наталья Скороход

США перебрасывает в Европу 3 тысячи своих военных на фоне грозы вторжения России в Украину. В Белом доме объяснили, зачем это делают и что американские войска будут делать в Германии, Польше и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявили о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.

Она подчеркнула, что военные США отправляются в страны Европы не для того, чтоб участвовать в военных действиях в Украине.

Как известно, США отправляют свои войска в Европу. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.

При этом, 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу и, примерно, 300 военнослужащих из Форт-Брэгга в переведутся в Германию.

Напомним, что Байден объяснил, зачем перебрасывает войска в Европу. По его словам, это ответ Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину