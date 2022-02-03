В Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе

Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявили о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.

Она подчеркнула, что военные США отправляются в страны Европы не для того, чтоб участвовать в военных действиях в Украине.

Как известно, США отправляют свои войска в Европу. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.

При этом, 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу и, примерно, 300 военнослужащих из Форт-Брэгга в переведутся в Германию.