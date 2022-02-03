У Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі

Псакі також зазначила, що ряд союзників по НАТО також нещодавно оголосили про пересування військ, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію, Данію і Нідерланди.

Вона підкреслила, що військові США відправляються в країни Європи не для того, щоб брати участь у військових діях в Україні.

Як відомо, США відправляють свої війська в Європу. Відповідне рішення прийняв президент США Джо Байден.

При цьому, 1700 військовослужбовців США з Форт-Брегга відправляться до Польщі та, приблизно, 300 військовослужбовців з Форт-Брегга в переведуться до Німеччини.