У Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі

США перекидає в Європу 3 тисячі своїх військових на тлі грози вторгнення Росії в Україну. У Білому домі пояснили, навіщо це роблять і що американські війська будуть робити в Німеччині, Польщі та Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
Псакі також зазначила, що ряд союзників по НАТО також нещодавно оголосили про пересування військ, включаючи Великобританію, Францію, Іспанію, Данію і Нідерланди.
Вона підкреслила, що військові США відправляються в країни Європи не для того, щоб брати участь у військових діях в Україні.
Як відомо, США відправляють свої війська в Європу. Відповідне рішення прийняв президент США Джо Байден.
При цьому, 1700 військовослужбовців США з Форт-Брегга відправляться до Польщі та, приблизно, 300 військовослужбовців з Форт-Брегга в переведуться до Німеччини.
Нагадаємо, що Байден пояснив, навіщо перекидає війська в Європу. За його словами, це відповідь Путіну.