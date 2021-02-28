В Белом доме намерены игнорировать первое выступление Трампа после инаугурации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа. Оно состоится на конференции во Флориде.
Об этом пишет "Голос Америки".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, що в администрации Байдена заняты другим.
"Мы совершенно определенно сосредоточены не на том, что скажет президент Трамп", - сказала она.
Издание отмечает, что с момента вступления в должность у Байдена остаются высокие рейтинги. Поэтому Белый дом игнорирует выступление Трампа.
Ожидается, что Трамп в своем первом крупном выступлении после ухода из Белого дома объявит себя доминирующей фигурой в Республиканской партии. Также возможно он намекнет на свое участие в выборах 2024 года.
Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.
Напомним, после того, как Сенат провалил голосование по импичменту Трампа, тот заявил, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.