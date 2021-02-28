UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Белом доме намерены игнорировать первое выступление Трампа после инаугурации Байдена

Автор: Инна Собора

Администрация президента США Джо Байдена планирует игнорировать воскресное выступление бывшего президента Дональда Трампа. Оно состоится на конференции во Флориде.

Об этом пишет "Голос Америки".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, що в администрации Байдена заняты другим.

"Мы совершенно определенно сосредоточены не на том, что скажет президент Трамп", - сказала она.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность у Байдена остаются высокие рейтинги. Поэтому Белый дом игнорирует выступление Трампа.

Ожидается, что Трамп в своем первом крупном выступлении после ухода из Белого дома объявит себя доминирующей фигурой в Республиканской партии. Также возможно он намекнет на свое участие в выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США.

Напомним, после того, как Сенат провалил голосование по импичменту Трампа, тот заявил, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
Читайте также
В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия
Байден обещал 100 млн доз вакцин за 100 дней президентства. Уже сделали половину прививок
Прогноз погоды