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Трамп о решении по импичменту: это был еще один этап величайшей охоты на ведьм

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 23:53
Трамп о решении по импичменту: это был еще один этап величайшей охоты на ведьм Фото: Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал заявление после того, как Сенат не смог утвердить его импичмент. Он назвал процесс импичмента "величайшей охотой на ведьм".

Об этом говорится в заявлении 45-го президента США, передает ABC.

По словам Трампа, ни один американский лидер до него "не проходил ничего подобного".

"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - сказал он.

Также бывший президент анонсировал, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.

"И я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного пути к достижению американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного еще не было!", - добавил Трамп.

Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

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