Трамп о решении по импичменту: это был еще один этап величайшей охоты на ведьм
Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал заявление после того, как Сенат не смог утвердить его импичмент. Он назвал процесс импичмента "величайшей охотой на ведьм".
Об этом говорится в заявлении 45-го президента США, передает ABC.
По словам Трампа, ни один американский лидер до него "не проходил ничего подобного".
"Это был еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны", - сказал он.
Также бывший президент анонсировал, что в предстоящие месяцы ему "есть чем поделиться" с американцами.
"И я с нетерпением жду продолжения нашего невероятного совместного пути к достижению американского величия для всего нашего народа. Ничего подобного еще не было!", - добавил Трамп.
Напомним, 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа.
За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 - республиканцы), против - 43. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.
Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.