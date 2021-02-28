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У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена

Автор: Инна Собора

Адміністрація президента США Джо Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа. Він відбудеться на конференції у Флориді.

Про це пише "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Байдена зайняті іншим.

"Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп", - сказала вона.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду у Байдена залишаються високі рейтинги. Тому Білий дім ігнорує виступ Трампа.

Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії. Також можливо він натякне на свою участь у виборах 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

Нагадаємо, після того, як Сенат провалив голосування по імпічменту Трампа, той заявив, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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