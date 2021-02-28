ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 23:42
У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена Фото: Дональд Трамп (Tasos Katopodis/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Адміністрація президента США Джо Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа. Він відбудеться на конференції у Флориді.

Про це пише "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Байдена зайняті іншим.

"Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп", - сказала вона.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду у Байдена залишаються високі рейтинги. Тому Білий дім ігнорує виступ Трампа.

Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії. Також можливо він натякне на свою участь у виборах 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.

Нагадаємо, після того, як Сенат провалив голосування по імпічменту Трампа, той заявив, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка
На Донбасі проти України воюють близько 50 снайперів Росії, - розвідка
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму