У Білому домі мають намір ігнорувати перший виступ Трампа після інавгурації Байдена
Адміністрація президента США Джо Байдена планує ігнорувати недільний виступ колишнього президента Дональда Трампа. Він відбудеться на конференції у Флориді.
Про це пише "Голос Америки".
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Байдена зайняті іншим.
"Ми абсолютно точно зосереджені не на тому, що скаже президент Трамп", - сказала вона.
Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду у Байдена залишаються високі рейтинги. Тому Білий дім ігнорує виступ Трампа.
Очікується, що Трамп у своєму першому великому виступі після відходу з Білого дому оголосить себе домінуючою фігурою в Республіканській партії. Також можливо він натякне на свою участь у виборах 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США.
Нагадаємо, після того, як Сенат провалив голосування по імпічменту Трампа, той заявив, що в майбутні місяці йому "є чим поділитися" з американцями.