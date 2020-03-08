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У Білому домі є ідеально узгоджений план боротьби з коронавірусом, - Трамп

Новини » Політика     08.03.2020 - 18:31
У Білому домі є ідеально узгоджений план боротьби з коронавірусом, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трамп заявив, що його адміністрація має узгоджений і чітко налаштований план по боротьбі з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має узгоджений і чітко налаштований план боротьби з новим коронавірусом. Про це він написав у своєму офіційному акаунті в Twitter.

"Ми в Білому домі маємо ідеально узгоджений і чітко налаштований план боротьби з коронавірусом. Ми вжили заходів занадто рано, закривши на карантин певні райони, це хороша робота. Втім, фейковий ЗМІ роблять все можливе, щоб ми виглядали погано", - написав Трамп.

Нагадаємо, в результаті спалаху коронавируса загинули вже понад 3400 чоловік, інфіковані більш 101,9 тис. Человек.Колічество випадків захворювання в США перевищило 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджені випадки. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавируса 8,3 млрд доларів. Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу коронавируса.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавируса, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для людей похилого віку.

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