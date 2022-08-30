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В Белом доме хотят помочь Тайваню оружием на миллиард долларов, - Politico

Фото: В Белом доме хотят помочь Тайваню оружием на миллиард долларов (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно данным, предоставленным источниками издания, сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит:

  • 60 ракет AGM - 84L Harpoon Block II - за 355 млн долларов;
  • 100 тактических ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн долларов;
  • 655, 4 млн долларов на контракт на разведывательный радар.

Журналисты пишут, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.

"Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса", - добавили в Politico.

Напомним, 28 августа несколько десятков военных самолетов и корабли Китая были зафиксированы вблизи Тайваня.

При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.

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