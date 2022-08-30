В Белом доме хотят помочь Тайваню оружием на миллиард долларов, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно данным, предоставленным источниками издания, сейчас разработка пакета помощи находится на ранней стадии. Однако уже известно, что в него входит:
Журналисты пишут, что ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители Тайбэя F-16.
"Законодатели, скорее всего, одобрят продажу, но процесс может затянуться, учитывая каникулы Конгресса", - добавили в Politico.
Напомним, 28 августа несколько десятков военных самолетов и корабли Китая были зафиксированы вблизи Тайваня.
При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.