У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Згідно з даними, наданами джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:
Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.
"Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу", - додали у Politico.
Нагадаємо, 28 серпня кілька десятків військових літаків і кораблі Китаю були зафіксовані поблизу Тайваню.
При цьому шість китайських винищувачів і один ударний вертоліт перетнули умовну лінію розмежування над Тайванською протокою.