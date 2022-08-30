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У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів, - Politico

Фото: У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з даними, наданами джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:

  • 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;
  • 100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;
  • 655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.

"Законодавці, швидше за все, схвалять продаж, але процес може затягтися, враховуючи канікули Конгресу", - додали у Politico.

Нагадаємо, 28 серпня кілька десятків військових літаків і кораблі Китаю були зафіксовані поблизу Тайваню.

При цьому шість китайських винищувачів і один ударний вертоліт перетнули умовну лінію розмежування над Тайванською протокою.

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