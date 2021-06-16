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У Белого дома и Госдепа были разногласия из-за отмены санкций против Nord Stream, - WP

Автор: Артур Родивилов

В администрации Джо Байдена были разногласия по вопросу политики в отношении России. Особенно вызывали разногласия санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщили источники The Washington Post (WP).

Утверждается, что Госдеп выступал в пользу ограничений, а президент - против.

Госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства газопровода для его полной блокировки.

Они предлагали не делать исключений для Nord Stream 2 AG и главы оператора. Белый дом считал, что санкции против оператора серьезно ухудшат отношения с Германией и что не нужно ставить их под угрозу

Напомним, до этого в американском Госдепе пообещали сделать все, чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием.

Как известно, США прекратили действие санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В Польше заявили, что разочарованы этим решением Вашингтона.

Однако в Госдепе США не исключили, что санкции против Nord Stream 2 AG могут возобновить. РБК-Украина рассказывало, как США могут вернуть эти санкции.

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