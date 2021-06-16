У Белого дома и Госдепа были разногласия из-за отмены санкций против Nord Stream, - WP

В администрации Джо Байдена были разногласия по вопросу политики в отношении России. Особенно вызывали разногласия санкции против оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG.

Утверждается, что Госдеп выступал в пользу ограничений, а президент - против.

Госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства газопровода для его полной блокировки.

Они предлагали не делать исключений для Nord Stream 2 AG и главы оператора. Белый дом считал, что санкции против оператора серьезно ухудшат отношения с Германией и что не нужно ставить их под угрозу