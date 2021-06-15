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Кулеба: "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и странам Центральной Европы

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Киев, Вторник 15 июня 2021 21:04
Кулеба: "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и странам Центральной Европы Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" угрожает безопасности ряда стран Центральной Европы. По его словам, запуск газопровода может создать угрожающий безопасностный дисбаланс.

Об этом говорится в интервью министра венгерскому изданию CEENERGYNEWS.

Как пояснил Кулеба, российский газопровод действительно навредит украинскому бюджету, но потеря "важного инфраструктурного актива" может быть гораздо опаснее.

"Необходимость сохранения безопасности украинской газотранспортной системы всегда была сдерживающим фактором для предотвращения дальнейшего расширения российской вооруженной агрессии против моей страны. Удаление этого элемента формулы может создать угрожающий безопасностный дисбаланс", - пояснил он.

Кулеба подчеркнул, что речь идет не только о безопасности Украины, но и безопасности ряда стран Центральной Европы.

"Северный поток-2" нарушает европейский принцип диверсификации, он подрывает единство и преследует политические цели. В случае завершения он создаст серьезную угрозу для энергетической безопасности Европы", - сказал министр.

Глава украинского МИД подчеркнул, что стоит сохранить транзит газа через Украину, даже если придется получать часть импорта через "Турецкий поток".

"Диверсификация гарантирует безопасность поставок, даже если один из нескольких маршрутов недоступен. Зависимость от одного маршрута, особенно от Российской Федерации, несет значительные риски", - добавил Кулеба.

Напомним, до этого Кулеба назвал единственное условие для запуска "Северного потока-2", на которое согласится Украина.

Кроме того, Кулеба не исключал, что Украина может рассмотреть предложение по компенсациям за запуск "Северного потока-2".

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