Польша выразила разочарование решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2"
Польша разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2". Германия, продвигая газопровод, преследует собственные интересы, а не всех членов Евросоюза.
Об это в интервью американскому изданию Newsweek заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом. "Германия - это не Европейский Союз. Она имеет собственные интересы, которые частично совпадают с российскими. Но это не может совпадать с трансатлантическими интересами", - уточнил Моравецкий.
По его словам, после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". "Газопровод будет использован как оружие против Украины и Беларуси, как открыто, так и тайно", - отметил он.
"Ничто не остановит ее (Россию - ред.) в продвижении вглубь Украины, поскольку ее газотранспортная система - я имею в виду украинский участок - вскоре после завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" станет лишним", - резюмировал Моравецкий.
Премьер также отметил, что решение о снятии санкций в отношении оператора газопровода противоречит не только интересам США в контексте ослабления спроса на американский газ в Европе, но прежде всего потому, что проект помогает России "накапливать средства на военное развитие и агрессивную политику".
Напомним, в материале РБК-Украина "Как Россия достраивает "Северный поток-2" и на что надеется Украина" эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены. По сути, отмечают специалисты, США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, а приостановили санкции лишь конкретно против Nord Stream 2 AG и ее руководства.
Отметим, ранее в Госдепе США заявили РБК-Украина, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.