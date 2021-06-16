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У Білого дому і Держдепу були розбіжності через скасування санкцій проти Nord Stream, - WP

Автор: Артур Родивилов

В адміністрації Джо Байдена були розбіжності з питання політики щодо Росії. Особливо викликали розбіжності санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.

Про це повідомили джерела The Washington Post (WP).

Стверджується, що Держдеп виступав на користь обмежень, а президент - проти.

Держсекретар Ентоні Блінкен, його перший заступник Венді Шерман і заступник з політичних справ Вікторія Нуланд рекомендували ввести санкції проти будівництва газопроводу для його повного блокування.

Вони пропонували не робити винятків для Nord Stream 2 AG і глави оператора. Білий дім вважав, що санкції проти оператора серйозно погіршать відносини з Німеччиною і що не потрібно ставити їх під загрозу

Нагадаємо, в американському Держдепі пообіцяли зробити все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю.

Як відомо, до цього США припинили дію санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. У Польщі заявили, що розчаровані цим рішенням Вашингтону.

Однак в Держдепі США не виключили, що санкції проти Nord Stream 2 AG можуть відновити. РБК-Україна розповідало, як США можуть повернути ці санкції.

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