У Білого дому і Держдепу були розбіжності через скасування санкцій проти Nord Stream, - WP

В адміністрації Джо Байдена були розбіжності з питання політики щодо Росії. Особливо викликали розбіжності санкції проти оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.
Стверджується, що Держдеп виступав на користь обмежень, а президент - проти.
Держсекретар Ентоні Блінкен, його перший заступник Венді Шерман і заступник з політичних справ Вікторія Нуланд рекомендували ввести санкції проти будівництва газопроводу для його повного блокування.
Вони пропонували не робити винятків для Nord Stream 2 AG і глави оператора. Білий дім вважав, що санкції проти оператора серйозно погіршать відносини з Німеччиною і що не потрібно ставити їх під загрозу
Нагадаємо, в американському Держдепі пообіцяли зробити все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю.
Як відомо, до цього США припинили дію санкцій проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. У Польщі заявили, що розчаровані цим рішенням Вашингтону.
Однак в Держдепі США не виключили, що санкції проти Nord Stream 2 AG можуть відновити. РБК-Україна розповідало, як США можуть повернути ці санкції.