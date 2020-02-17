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За убийством грузина в Германии стоит ФСБ, - Bellingcat

Новости » В мире     17.02.2020 - 16:29
За убийством грузина в Германии стоит ФСБ, - Bellingcat
Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)

Подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда для бывших офицеров ФСБ

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat выяснила, что убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности. Об этом говорится в отчете Bellingcat.

Расследователи установили, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский.

"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.

При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что "Вадим Соколов" был не настоящей личностью. Одновременно с тем россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся подлинной личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.

"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году. Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные", - отметили в Bellingcat.

Напомним, грузина Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина в районе Моабит. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего чеченца. В ответ Германия заявила о достаточном количестве фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству грузинского гражданина.

Также РБК-Украина писало, что позже стало известно о задержании россиянина Вадима Красикова, который может быть причастным к убийству Хангошвили. Отмечалось, что задержанный может быть сотрудником ФСБ.

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Новости Украины ГрузияБерлинBellingcat
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