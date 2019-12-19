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В Bellingcat отреагировали на жалобу Цемаха в ЕСПЧ

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Хиггинс заявил об абсурдности ситуации с обращением Цемаза в ЕСПЧ с жалобой против Украины и Нидерландов

Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс отреагировал на жалобу фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, такие действия свидетельствуют об "извращенной природе всей ситуации".

“Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала с увольнением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец. Затем его побег непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами относительно его задержания, а теперь вот это”, - сказал Хиггинс.

Напомним, Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. По словам адвоката Анатолия Кучерены, Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и содержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов.

Ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что Российская Федерация сознательно позволила Владимиру Цемаху покинуть страну после обмена пленными.

Украина выдала Цемаха российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где был задержан украинскими спецслужбами летом текущего года.

По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит малазийский самолет.

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