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У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до ЄСПЛ

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Хіггінс заявив про абсурдність ситуації зі зверненням Цемаза до ЄСПЛ за скаргою проти України і Нідерландів

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс відреагував на скаргу фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України та Нідерландів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, такі дії свідчать про "збочену природу всієї ситуації".

“Це, скоріше, відображає збочену природу всієї ситуації. Спочатку зі звільненням Цемаха українським судом у рамках обміну полоненими між Україною та Росією, попри те, що він українець, потім його втеча безпосередньо до Росії, а потім відмова Росії співпрацювати з Нідерландами щодо його затримання, а тепер ось це”, - сказав Хіггінс.

Нагадаємо, Цемах подав скаргу в Європейський суд з прав людини проти України і Нідерландів. За словами адвоката Анатолія Кучерени, Цемах звинувачує співробітників правоохоронних органів двох країн у незаконному викраденні та утриманні в СІЗО в Києві, а також у застосуванні до нього в камері психотропних препаратів.

Раніше в прокуратурі Нідерландів заявили, що Російська Федерація свідомо дозволила Володимиру Цемаху покинути країну після обміну полоненими.

Україна видала Цемаха російській стороні в рамках вересневого обміну полоненими. За останньою інформацією, він повернувся в окупований Сніжне, де був затриманий українськими спецслужбами влітку поточного року.

За даними слідства, на момент катастрофи MH17 в липні 2014 Цемах на стороні самопроголошеної "Донецької народної республіки" відповідав за протиповітряну оборону району, де був збитий малайзійський літаків.

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