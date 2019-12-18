ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

Новости » Общество     18.12.2019 - 18:59
Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Он обвиняет правоохранительные органы двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО

Фигурант дела о катастрофе МН17 Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам адвоката Цемаха Анатолия Кучерена Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов.

"Все это вопиющие нарушения прав человека", – заявил адвокат Цемаха.

Напомним, ранее в прокуратуре Нидерландов заявили, что Российская Федерация сознательно позволила Владимиру Цемаху покинуть страну после обмена пленными.

Украина выдала Цемаха российской стороне в рамках сентябрьского обмена пленными. По последней информации, он вернулся в оккупированный Снежное, где был задержан украинскими спецслужбами летом текущего года.

По данным следствия, на момент катастрофы MH17 в июле 2014 Цемах на стороне самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отвечал за противовоздушную оборону района, где был сбит малазийский самолет.

Раде рекомендуют продлить соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 В России признали фейковым телесюжет о катастрофе МН17
Новости Украины МН17ЕСПЧ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь