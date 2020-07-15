У Bellingcat назвали прізвище затриманого у справі MH17 "куратора" бойовиків

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

У справі про катастрофу малайзійського літака може з'явитися важливий свідок

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила особу затриманого в Києві чоловіка, який може стати ключовим свідком у суді по справі рейсу MH17. Ім'я людини, яку СБУ називає "куратором" бойовиків "ДНР", Андрій Кунавін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Bellingcat, Кунавін має зв'язки як з кримінальним світом, з людьми, які знаходяться під міжнародними санкціями, так і з "елітою" в Москві.

У перехоплених СБУ розмовах Кунавін посилається на екс-помічника президента Росії Владислава Суркова і директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова. Його співрозмовники, генерал-майор ГРУ Сергій Дубінський (позивний Похмурий) та інший обвинувачений у справі MH17, громадянин України Леонід Харченко (позивний Кріт), вірять йому і розмовляють з ним з повагою, зазначили в Bellingcat.

За словами журналіста-розслідувача Христо Грозева, показання Кунавіна можуть допомогти слідству у Нідерландах довести "ланцюжок" обвинувачених у справі MH17 до самого високопоставленого чиновника, який дав дозвіл на отримання "Бука" бойовиками.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо про затримання українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР".

У червні Міжнародний суд ООН продовжив розгляд справи MH17. Унаслідок катастрофи літака загинули 298 осіб. Наявні докази свідчать про те, що малайзійський літак був збитий ракетою з російської зенітної установки "Бук".

У ході судових засідань сторона звинувачення оприлюднила фотографії транспортування російського "Бука" в Україну.

Також у справі MH17 з'явився новий свідок, який стверджує, що бачив запуск ракети і саму зенітну установку.