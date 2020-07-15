ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Bellingcat назвали прізвище затриманого у справі MH17 "куратора" бойовиків

Україна, Середа 15 липня 2020 01:18
У Bellingcat назвали прізвище затриманого у справі MH17 "куратора" бойовиків
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)
Автор: Артур Родивилов

У справі про катастрофу малайзійського літака може з'явитися важливий свідок

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat встановила особу затриманого в Києві чоловіка, який може стати ключовим свідком у суді по справі рейсу MH17. Ім'я людини, яку СБУ називає "куратором" бойовиків "ДНР", Андрій Кунавін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Bellingcat, Кунавін має зв'язки як з кримінальним світом, з людьми, які знаходяться під міжнародними санкціями, так і з "елітою" в Москві.

У перехоплених СБУ розмовах Кунавін посилається на екс-помічника президента Росії Владислава Суркова і директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова. Його співрозмовники, генерал-майор ГРУ Сергій Дубінський (позивний Похмурий) та інший обвинувачений у справі MH17, громадянин України Леонід Харченко (позивний Кріт), вірять йому і розмовляють з ним з повагою, зазначили в Bellingcat.

За словами журналіста-розслідувача Христо Грозева, показання Кунавіна можуть допомогти слідству у Нідерландах довести "ланцюжок" обвинувачених у справі MH17 до самого високопоставленого чиновника, який дав дозвіл на отримання "Бука" бойовиками.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо про затримання українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР".

У червні Міжнародний суд ООН продовжив розгляд справи MH17. Унаслідок катастрофи літака загинули 298 осіб. Наявні докази свідчать про те, що малайзійський літак був збитий ракетою з російської зенітної установки "Бук".

У ході судових засідань сторона звинувачення оприлюднила фотографії транспортування російського "Бука" в Україну.

Також у справі MH17 з'явився новий свідок, який стверджує, що бачив запуск ракети і саму зенітну установку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДНРMH17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся