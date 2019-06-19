Bellingcat идентифицировал 12 причастных к сбитию самолета
Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH17. Об этом говорится в отчете Bellingcat.
В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главаре боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.
Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского ("Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.
Также в числе причастных:
Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль ранее сообщала, что после того, как имена подозреваемых в крушении лайнера рейса МН17будут обнародованы Совместной следственной группой, Украина выдвинет им обвинения.
РБК-Украина писало, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.