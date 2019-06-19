Bellingcat ідентифікував 12 причетних до збиття літака
Bellingcat ідентифікував причетних до катастрофи MH17. Про це йдеться у звіті Bellingcat.
В числі причетних до катастрофи журналісти називають Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"), який у 2014 році був одним з ключових ватажків бойовиків на Донбасі. Передбачається, що Гіркін знав про перекидання "Бука" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.
Також вказується причетність російського генерала Сергія Дубинського ("Хмурий"), який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Передбачається, що він координував пересування ракетного комплексу 17 червня в день катастрофи MH17, а також брав участь у зворотньому перекиданні його на територію Росії. Крім того, саме Дубинський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковий точці в районі Сніжного. Передбачається, що "Хмурий" зіграв ключову роль у рішенні збити літак, прийнявши його за військове судно.
Також в числі причетних:
Раніше Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль раніше повідомляла, що після того, як імена підозрюваних у катастрофі лайнера рейсу МН17 будуть оприлюднені Спільною слідчою групою, Україна висуне звинувачення.
РБК-Україна писало, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.