Бєлгородську та Новгородську області Росії атакували дрони, уражені завод та арсенал

Вчора, 19 листопада, безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували завод у Бєлгородській області, а також арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Новгородській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Було атаковано завод компанії ЕФКО, яка окрім виробництва харчової продукції також виготовляє грузові дрони. Останні ж російські терористи використовують у воєнних цілях.
Було атаковано 13-й арсенал ГРАУ, що розташований поблизу Котово, за 680 кілометрів від кордону з Україною.
На арсеналі зберігаються:
Сполучені Штати Америки (США) офіційно зняли обмеження для України на використання американського озброєння для ураження цілей на території Росії. Цю інформацію підтвердив заступник держсекретаря Штатів з питань Західної півкулі.
Вже у ніч на 19 листопада було уражено склад боєприпасів у Брянській області. Внаслідок атаки було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію.
Зокрема вчора росіяни жалілись на атаку безпілотників у низці регіонів країни.
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