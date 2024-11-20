Бєлгородську та Новгородську області Росії атакували дрони, уражені завод та арсенал

Бєлгородська область

Було атаковано завод компанії ЕФКО, яка окрім виробництва харчової продукції також виготовляє грузові дрони. Останні ж російські терористи використовують у воєнних цілях.

Новгородська область

Було атаковано 13-й арсенал ГРАУ, що розташований поблизу Котово, за 680 кілометрів від кордону з Україною.

На арсеналі зберігаються:

снаряди для ствольної артилерії;

міни для мінометів;

ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град", "Смерч", "Ураган";

ракети "Іскандер" та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) KN23;

зенітні ракети до С-300, С-400;

боєприпаси для комплексу "Тор".

Вибухи на території Росії

Сполучені Штати Америки (США) офіційно зняли обмеження для України на використання американського озброєння для ураження цілей на території Росії. Цю інформацію підтвердив заступник держсекретаря Штатів з питань Західної півкулі.

Вже у ніч на 19 листопада було уражено склад боєприпасів у Брянській області. Внаслідок атаки було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію.

Зокрема вчора росіяни жалілись на атаку безпілотників у низці регіонів країни.