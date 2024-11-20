Белгородскую и Новгородскую области России атаковали дроны, поражены завод и арсенал

Белгородская область

Был атакован завод компании ЭФКО, которая кроме производства пищевой продукции также производит грузовые дроны. Последние же российские террористы используют в военных целях.

Новгородская область

Был атакован 13-й арсенал ГРАУ, расположенный вблизи Котово, в 680 километрах от границы с Украиной.

На арсенале хранятся:

снаряды для ствольной артиллерии;

мины для минометов;

ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", "Смерч", "Ураган";

ракеты "Искандер" и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) KN23;

зенитные ракеты к С-300, С-400;

боеприпасы для комплекса "Тор".

Взрывы на территории России

Соединенные Штаты Америки (США) официально сняли ограничения для Украины по использованию американского вооружения для поражения целей на территории России. Эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря Штатов по Западному полушарию.

Уже в ночь на 19 ноября был поражен склад боеприпасов в Брянской области. В результате атаки было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию.

В частности, вчера россияне жаловались на атаку беспилотников в ряде регионов страны.