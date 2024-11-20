Белгородскую и Новгородскую области России атаковали дроны, поражены завод и арсенал

Вчера, 19 ноября, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали завод в Белгородской области, а также арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Новгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Был атакован завод компании ЭФКО, которая кроме производства пищевой продукции также производит грузовые дроны. Последние же российские террористы используют в военных целях.
Был атакован 13-й арсенал ГРАУ, расположенный вблизи Котово, в 680 километрах от границы с Украиной.
На арсенале хранятся:
Соединенные Штаты Америки (США) официально сняли ограничения для Украины по использованию американского вооружения для поражения целей на территории России. Эту информацию подтвердил заместитель госсекретаря Штатов по Западному полушарию.
Уже в ночь на 19 ноября был поражен склад боеприпасов в Брянской области. В результате атаки было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонацию.
В частности, вчера россияне жаловались на атаку беспилотников в ряде регионов страны.
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