Бєлгородську область атакували безпілотники. Загорілася АЗС, є загиблі

Минулої ночі Бєлгородську область масштабно атакували ударні дрони-камікадзе. Внаслідок атаки загорілася автозаправна станція, атаковано автомобіль, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
Один з БПЛА атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка. Внаслідок вибуху загорівся однин із резервуарів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу.
Крім того, у селищі Октябрський дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому перебували водій і три пасажири (мама, тато і дитина).
Внаслідок вибуху від отриманих травм жінка померла на місці. Хлопчика доправили до шпиталю в критичному стані, однак лікарі не змогли його врятувати.
Минула ніч не обійшлася від уже традиційних обстрілів дронами об'єктів нафтопереробки на території Росії.
Так, у Краснодарському краї безпілотники вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу. На території підприємства спалахнули пожежі, у місті спостерігаються перебої зі зв'язком.
Крім того, БПЛА атакували порт і мазутний термінал у Новоросійську. Очевидці чули низку вибухів.
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