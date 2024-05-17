Бєлгородську область атакували безпілотники. Загорілася АЗС, є загиблі

Один з БПЛА атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка. Внаслідок вибуху загорівся однин із резервуарів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у селищі Октябрський дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому перебували водій і три пасажири (мама, тато і дитина).

Внаслідок вибуху від отриманих травм жінка померла на місці. Хлопчика доправили до шпиталю в критичному стані, однак лікарі не змогли його врятувати.