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Бєлгородську область атакували безпілотники. Загорілася АЗС, є загиблі

Фото: дрони атакували Бєлгородську область (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі Бєлгородську область масштабно атакували ударні дрони-камікадзе. Внаслідок атаки загорілася автозаправна станція, атаковано автомобіль, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Один з БПЛА атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка. Внаслідок вибуху загорівся однин із резервуарів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у селищі Октябрський дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому перебували водій і три пасажири (мама, тато і дитина).

Внаслідок вибуху від отриманих травм жінка померла на місці. Хлопчика доправили до шпиталю в критичному стані, однак лікарі не змогли його врятувати.

Обстріли в Росії 17 травня

Минула ніч не обійшлася від уже традиційних обстрілів дронами об'єктів нафтопереробки на території Росії.

Так, у Краснодарському краї безпілотники вдарили по Туапсинському нафтопереробному заводу. На території підприємства спалахнули пожежі, у місті спостерігаються перебої зі зв'язком.

Крім того, БПЛА атакували порт і мазутний термінал у Новоросійську. Очевидці чули низку вибухів.

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Бєлгородська область