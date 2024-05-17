Белгородскую область атаковали беспилотники. Загорелась АЗС, есть погибшие

Прошлой ночью Белгородскую область масштабно атаковали ударные дроны-камикадзе. В результате атаки загорелась автозаправочная станция, атакован автомобиль, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Один из БПЛА атаковал автозаправочную станцию возле села Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Кроме того, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок).
В результате взрыва от полученных травм женщина скончалась на месте. Мальчика доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.
Прошедшая ночь не обошлась от уже традиционных обстрелов дронами объектов нефтепереработки на территории России.
Так, в Краснодарском крае беспилотники ударили по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия вспыхнули пожары, в городе наблюдаются перебои со связью.
Кроме того, БПЛА атаковали порт и мазутный терминал в Новороссийске. Очевидцы слышали ряд взрывов.
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