Бєлгородську область атакували безпілотники. Загорілася АЗС, є загиблі

Минулої ночі Бєлгородську область масштабно атакували ударні дрони-камікадзе. Внаслідок атаки загорілася автозаправна станція, атаковано автомобіль, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Один з БПЛА атакував автозаправну станцію біля села Безсонівка. Внаслідок вибуху загорівся однин із резервуарів. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Крім того, у селищі Октябрський дрон-камікадзе атакував автомобіль, в якому перебували водій і три пасажири (мама, тато і дитина). Внаслідок вибуху від отриманих травм жінка померла на місці. Хлопчика доправили до шпиталю в критичному стані, однак лікарі не змогли його врятувати.