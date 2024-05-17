Белгородскую область атаковали беспилотники. Загорелась АЗС, есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Один из БПЛА атаковал автозаправочную станцию возле села Бессоновка. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Кроме того, в поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок).

В результате взрыва от полученных травм женщина скончалась на месте. Мальчика доставили в госпиталь в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.