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В Белгородской области губернатор призвал местное население эвакуироваться

Фото: В Белгородской области началась эвакуация (t.me/openbelgorod31)
Автор: Олег Васкив

Жителей российских сел Журавлевка и Нехотеевка, что в Белгородской области, призвали эвакуироваться из населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он отметил, что поехал туда, чтобы проверить ситуацию на границе.

"Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, оставить свои дома", - отметил Гладков.

Напомним, в западной разведке считают, что военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями к тому же они не угрожают территориальной целостности России.

Ранее мы рассказывали, как РФ использует Белгород в войне против Украины.

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Война России против Украины