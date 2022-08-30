Плацдарм для запуска ракет. Как РФ использует Белгород в войне против Украины

За последние месяцы взрывы в Белгороде стали регулярным явлением. Хотя российские власти успокоительно называют их "хлопками", работой ПВО и "эффектом линзы", среди местных жителей растет паника. При этом Белгород с первых дней войны остается плацдармом для запуска ракет по Харькову.

Подробнее о том, что происходит в Белгороде сейчас, - в материале РБК-Украина .

Взрывы в Белгороде

Очередные взрывы прогремели над городом поздно вечером 29 августа в районе аэродрома. Пропагандистские СМИ заявили, что сработала система ПВО.

18 августа в Белгородской области сдетонировали склады боеприпасов, начался масштабный пожар. Жителей нескольких сел эвакуировали. Губернатор региона объяснил взрывы "эффектом линзы" из-за жаркой погоды.

В этот же день прозвучали взрывы в Старом Осколе. В местных Telegram-каналах писали о разрыве ракеты, которую пытались запустить по Харькову.

В июле от взрыва пострадал центр Белгорода, было разрушено 11 домов,погибло 3 человека. В одну из многоэтажек попал обломок ракеты российского зенитного комплекса "Панцирь". В МИД РФ назвали случившееся "провокацией" Киева и пригрозили ответом, но только в случае ее повторения.

Несколько инцидентов произошло в Белгороде весной. В конце марта взорвался склад с боеприпасами, а 1 апреля загорелась нефтебаза. Российские власти тогда обвинили украинскую сторону.

При этом в военном и политическом руководстве Украины называют домыслами любую информацию о возможной причастности украинских военных к взрывам в РФ.

Россияне обстреливают Харьков из Белгорода

С первых дней полномасштабного вторжения армия РФ атакует Харьков и область чаще всего с территории Белгорода. Именно оттуда был нанесен удар по зданию Харьковской ОГА, атаковали общежитие на Салтовке, в результате чего погибло 17 человек.

Массированные ракетные обстрелы из Белгорода продолжаются практически ежедневно, а работа украинской ПВО осложняется тем, что время полета ракеты из РФ до Харькова составляет менее минуты.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев, из-за военной активности в Белгороде с постоянными попаданиями ракет по Харькову, этот регион требует повышенного внимания.

Даже после того, как враг будет отброшен, город все равно останется под угрозой обстрелов из соседней Белгородской области РФ. Примером тому стали освобожденные территории Сумщины и Черниговщины, которые продолжают атаковать с Брянской и Курской областей.

Владислав Селезнев считает, что для решения проблемы ударов по Харькову есть две опции: усиление ПВО и контрбатарейная борьба с применением РСЗО HIMARS, артиллерии 155-мм.

Но также хорошо было бы активно работать украинским специальным подразделениям по ликвидации такого рода угроз. Силы специальных операций способны действовать ассиметрично, нанося максимальный урон противнику, используя методы диверсионной и партизанской деятельности.

"Работают ли наши специалисты на территории Российской Федерации – исключать такой факт нельзя, но официальных подтверждений ни со стороны РФ, ни со стороны украинских сил обороны мы не видели", - отмечает эксперт.

Где расположен Белгород

Через Белгородскую область проходит государственная граница между РФ и Украиной. Российский регион граничит с Сумской, Харьковской и Луганской областями. Расстояние от Белгорода до Харькова по прямой составляет меньше 100 км.

Белгородский регион - один из участков, откуда началось наступление РФ 24 февраля. На главных дорогах из этой части России в Харьковскую область велись бои с применением тяжелой техники.

Ситуация в городе сейчас

Из-за периодических взрывов с 11 апреля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности.

Местные власти Белгорода пытаются успокоить людей и утверждают, что никакой опасности для населения нет. Звуки взрывов называют "хлопками". Их объясняют работой ПВО или несоблюдением техники безопасности.

Однако после каждой серии так называемых "хлопков" количество желающих выехать из Белгорода растет. В день пожара на складе боеприпасов 18 августа на выезде из города образовалась огромная пробка.

29 августа после взрывов в районе белгородского аэродрома выстроились очереди на ж/д вокзале. Люди ждали поезда в Москву.