Военные объекты в Белгороде – законные цели для Украины, - западная разведка
Военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями, к тому же они не угрожают территориальной целостности России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ITN Эммы Барроуз.
Представитель западной разведки также отметил, что нельзя исключать атак на военные объекты в российском тылу и в будущем.
Неназванный источник также подчеркнул, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.
"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей", - добавил он.
Взрывы в Белгороде
Ранее мы писали, что 18 августа в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах объявили эвакуацию.
Также напомним, что в начале июля в Белгороде прозвучало несколько взрывов, которые могли произойти из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.
Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.
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