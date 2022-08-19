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Военные объекты в Белгороде – законные цели для Украины, - западная разведка

Новина українською →
Москва, Пятница 19 августа 2022 16:44
Военные объекты в Белгороде – законные цели для Украины, - западная разведка Фото: военные объекты в Белгороде являются законными целями для ВСУ (euroradio.fm)
Автор: Константин Широкун

Военные объекты в Белгороде являются для украинской армии законными целями, к тому же они не угрожают территориальной целостности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ITN Эммы Барроуз.

Представитель западной разведки также отметил, что нельзя исключать атак на военные объекты в российском тылу и в будущем.

Неназванный источник также подчеркнул, что не видит уменьшения количества взрывов на территории РФ и во временно оккупированных украинских регионах.

"Я считаю, что мы увидели эпицентр этих событий. Такие атаки со стороны Украины стали возможны благодаря сочетанию двух факторов: невероятно смелых людей и новых технических возможностей", - добавил он.

Взрывы в Белгороде

Ранее мы писали, что 18 августа в Белгородской области начался пожар на складе с боеприпасами. В нескольких селах объявили эвакуацию.

Также напомним, что в начале июля в Белгороде прозвучало несколько взрывов, которые могли произойти из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.

Как сообщалось, ранее власти Белгорода заявили, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

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