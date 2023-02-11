У Бєлгородській області знову було гучно: влада повідомляє про "прильоти"

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення губернатора регіону Вячелава Гладкова.

Як стверджує губернотор, три "прильоти" припали на територію промислового підприємства, є руйнування в одному із корпусів. Також один снаряд прилетів до зупинки.

Крім того, "прильоти" нібито було зафіксовано у селі Муром Шебекинського міського округу. Там також повалено підприємство.

Фото: наслідки вибухів у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)