У Бєлгородській області знову було гучно: влада повідомляє про "прильоти"
Влада Бєлгородської області РФ повідомляє про "обстріл" міста Шебекіно. Внаслідок вибухів нібито пошкоджено підприємство, автомобілі, також троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення губернатора регіону Вячелава Гладкова.
Як стверджує губернотор, три "прильоти" припали на територію промислового підприємства, є руйнування в одному із корпусів. Також один снаряд прилетів до зупинки.
Крім того, "прильоти" нібито було зафіксовано у селі Муром Шебекинського міського округу. Там також повалено підприємство.
Фото: наслідки вибухів у Бєлгородській області (t.me/vvgladkov)
Нагадаємо, сьогодні вранці у Бєлгородській області Росії заявили про чергову "атаку". Росіяни стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт на території області.
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