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В Белгородской области вновь было громко: власти сообщают о "прилетах"

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Белгородская область, Суббота 11 февраля 2023 13:14
В Белгородской области вновь было громко: власти сообщают о "прилетах" Фото: в Белгородской области вновь было громко (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Власти Белгородской области РФ сообщают об "обстреле" города Шебекино. Вследствие взрывов якобы повреждено предприятие, автомобили, также трое человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячелава Гладкова.

Как утверждает губернотор, три "прилета" пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон.

Кроме того, "прилеты" якобы были зафиксированы в селе Муром Шебекинского городского округа. Там также поверждено предприятие.

Фото: последствия взрывов в Белгородской области (t.me/vvgladkov)

Напомним, сегодня утром в Белгородской области России заявили об очередной "атаке". Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.

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