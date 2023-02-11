В Белгородской области вновь было громко: власти сообщают о "прилетах"
Власти Белгородской области РФ сообщают об "обстреле" города Шебекино. Вследствие взрывов якобы повреждено предприятие, автомобили, также трое человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячелава Гладкова.
Как утверждает губернотор, три "прилета" пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон.
Кроме того, "прилеты" якобы были зафиксированы в селе Муром Шебекинского городского округа. Там также поверждено предприятие.
Фото: последствия взрывов в Белгородской области (t.me/vvgladkov)
Напомним, сегодня утром в Белгородской области России заявили об очередной "атаке". Россияне утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект на территории области.
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