В Бєлгородській області РФ жаліються на обстріли, є руйнування в житлових будинках

"За попередніми даними, постраждалих і пошкоджень немає, за винятком лінії електропередачі. Аварійні служби виїхали на місце для оперативного усунення наслідків", - пише Гладков.

Пізніше губернатор уточнив, що руйнувань зазнали 9 приватних житлових будинків: вибиті вікна, посічені паркани й фасади.

"Оперативні та аварійні служби на місці продовжують побудинковий обхід території. Відновлення електропостачання буде протягом 4-5 годин", - додав губернатор.

Фото: ілюстроване зображення (t.me/vvgladkov)