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В Белгородской области жалуются на обстрелы, есть разрушения в жилых домах

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области скулят из-за обстрела села Новая Таволжанка Щебекинского района. Разрушение обнаружили в 9 жилых домах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий", - пишет Гладков.

Позже губернатор уточнил, что разрушения потерпели 9 частных жилых домов: выбиты окна, иссечены заборы и фасады.

"Оперативные и аварийные службы на месте продолжают домовый обход территории. Восстановление электроснабжения будет в течение 4-5 часов", - добавил губернатор.

Фото: иллюстрированное изображение (t.me/vvgladkov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Белгороде загорелось сенохранилище в результате очередных ударов по поселку Красное Щебекинского городского округа.

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