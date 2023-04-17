В Бєлгородській області жаліються на обстріли, загорілося сіносховище
В Бєлгородській області заявили про обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Унаслідок обстрілу на фермі загорілося сіносховище. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків обстрілу", - пише губернатор.
За словами Гладкова, внаслідок обстрілу, згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні вночі, 17 квітня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких районах зникло світло. Тоді ж Гладков заявив про дві пожежі.
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