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В Бєлгородській області жаліються на обстріли, загорілося сіносховище

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Понеділок 17 квітня 2023 11:59
В Бєлгородській області жаліються на обстріли, загорілося сіносховище Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області заявили про обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Унаслідок обстрілу на фермі загорілося сіносховище. Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків обстрілу", - пише губернатор.

За словами Гладкова, внаслідок обстрілу, згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні вночі, 17 квітня, в російському Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких районах зникло світло. Тоді ж Гладков заявив про дві пожежі.

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