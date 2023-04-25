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У Бєлгородській області без світла п'ять сіл, росіяни жаліються на "обстріли"

Фото: у Бєлгородській області через "обстріл" без світла п'ять сіл (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області сьогодні скаржаться на "обстріли". Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора області В'ячеслава Гладкова.

Традиційно він звинувачує в обстрілах українських військових.

"Обстріляли скло Черемошне Білгородського району. Постраждалих немає", - пише Гладков.

За його словами, снарядами було пошкоджено лінії електропередач.

"Без світла залишаються п'ять населених пунктів: Черемошне, Устинка, Ясні Зорі, Бочківка та Ровенек", - повідомив Гладков.

Нагадаємо, вчора росіяни в Бєлгородській області жалілися, що нібито під обстріли потрапив хутір Мухін Шебекинського міського округу.

Також в Бєлгородській області заявляли про обстріл села Нова Таволжанка.

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