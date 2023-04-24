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В Бєлгородській області Росії жаліються на руйнування внаслідок обстрілу

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Понеділок 24 квітня 2023 14:15
В Бєлгородській області Росії жаліються на руйнування внаслідок обстрілу Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області Росії знову жаліються на обстріли регіону. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Як відзначив Гладков, під обстріли потрапив хутір Мухін Шебекинського міського округу.

"Постраждалих немає, є пошкодження у двох приватних домоволодіннях, одній госпбудівлі та 1 легкового автомобіля", - пише губернатор.

Оперативні служби наразі проводять побудинковий обхід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Бєлгороді прозвучали звуки вибухів, коли російські окупаційні війська знову обстрілювали Харків з зенітних ракетних комплексів С-300. Пізніше в регіоні заявили про нібито роботу ППО.

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