У Бєлгородській області скаржаться на "вибори": за що я маю голосувати? (перехоплення)

Українська розвідка перехопила розмову цивільних з Грайворонського району Бєлгородської області. Росіяни скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри "тривожну ситуацію.

"Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня", - сказала жінка.

При цьому росіянка скаржиться, що половина Бєлгорода нібито зруйнована.

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії проходять "вибори" президента. Проте у Кремлі вже заявили, що диктатора Володимира Путіна переоберуть з результатом у 90%.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.