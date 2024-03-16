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В Белгородской области жалуются на "выборы": за что я должна голосовать? (перехват)

Фото: россияне в Белгороде жалуются на "выборы" президента РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев, жалуются на так называемые "выборы" президента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Украинская разведка перехватила разговор гражданских с Грайворонского района Белгородской области. Россияне жалуются, что избирательные участки открыты, несмотря на "тревожную ситуацию".

"Половина организаций вообще не работают. Но избирательные участки открыты. Идите голосуйте. И за что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день", - сказала женщина.

При этом россиянка жалуется, что половина Белгорода якобы разрушена.

 

Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят "выборы" президента. Однако в Кремле уже заявили, что диктатора Владимира Путина переизберут с результатом в 90%.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

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