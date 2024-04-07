В Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежі у кількох районах

У Бєлгородській області (РФ) у ніч проти 7 квітня пролунали вибухи та сталися пожежі у кількох населених пунктах у двох районах. Це відбулося нібито через атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За словами російського чиновника, "повітряний напад" цієї ночі був зафіксований у Шебекинському та Грайворонському міських округах області.

Також він розповів про наслідки цієї атаки із застосуванням безпілотників, які традиційно приписав до українських.

Так, губернатор Бєлгородської області заявив про пожежу у селищі Ленінський у Шебекинському міському окрузі, де через нібито скид вибухівки з дрона спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння.

"Пожежними розрахунками спалах оперативно було ліквідовано", - запевнив чиновник

Крім того, у селі Дроновка Шебекинського міського округу, за його словами, внаслідок атаки FPV-дронів згоріли дві автівки.

"Також пошкоджено лінію газопередачі. Оперативні та аварійні служби розпочнуть ліквідацію наслідків у світлий час доби", - йдеться у заяві губернатора.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Росії почастішали обстріли ударними безпілотниками по містах і об'єктах критичної інфраструктури. З початку наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у прикордонних з Україною Курській, Бєлгородській та Брянській областях.

Так, раніше повідомлялося, що 1 квітня під обстріл потрапив Бєлгород. У місті спалахнули будинки й автомобілі.

Перед тим, вранці 31 березня, у Бєлгородській області пролунали вибухи. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Вночі 3 квітня в місті Курськ спалахнула масштабна пожежа, і тоді місцева влада розповідала про збиття ударних безпілотників в області. Наступного дня у Курську знову лунали вибухи і сталася пожежа, в регіоні працювала ППО через атаку дронів.

Крім того, українські військові та спецпризначенці регулярно атакують безпілотниками російські нафтопереробні заводи. Лише з початку 2024 року проти російських НПЗ було вчинено 15 атак, істотні пошкодження отримали вісім підприємств.

Так, 2 квітня військові вдарили по установці первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, внаслідок чого так виникла пожежа. Того ж дня безпілотники атакували завод із виробництва дронів Shahed у Татарстані.

Додамо, за даними джерел РБК-Україна, у ніч на 5 квітня Головне управління розвідки разом із Збройними силами України організували операцію, в рамках якої було завдано ударів по трьох аеродромах росіян.