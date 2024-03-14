UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежу

Фото: у Бєлгородській області скаржаться на атаку дронів та пожежу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ксенія Вертебна

Уночі проти 14 березня у Бєлгородської області повідомили про детонування двох безпілотників у селищі Прохорівка. Місцева влада заявила про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Внаслідок першого вибуху в селищі спалахнула покрівля приватного будинку, також вибито вікна та посічено фасад. За словами губернатора області, постраждалих немає, адже у будинку ніхто не мешкав.

Другий безпілотник здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок - посічено фасад та паркан. Ніхто не постраждав. На місці працюють оперативні служби, пише російський чиновник.

Нагадаємо, у Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляли про три дрони, що вдарили по заводу. Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становила 100 квадратних метрів.

Раніше ми писали, що в ніч проти 12 березня в Орлі повідомлялось про влучання безпілотника по нафтосховищу в обласному центрі, внаслідок чого спалахнув один із резервуарів.

Крім того, 10 березня в Міноборони РФ заявили про "знищення" дронів у Бєлгородській області. Місцеві ЗМІ стверджували, що цю атаку було відбито. В "нальоті" дронів російська сторона традиційно звинуватила Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБєлгородська областьДрониАтака дронівБєлгород