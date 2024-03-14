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В Белгородской области жалуются на атаку дронов и пожар

Фото: в Белгородской области жалуются на атаку дронов и пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 14 марта в Белгородской области сообщили о детонировании двух беспилотников в поселке Прохоровка. Местные власти заявили о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате первого взрыва в поселке вспыхнула кровля частного дома, также выбиты окна и иссечен фасад. По словам губернатора области, пострадавших нет, ведь в доме никто не жил.

Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - иссечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, пишет российский чиновник.

Напомним, в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод . Очевидцы сообщали о трех ударивших по заводу дронах. Площадь пожара на рязанском нефтезаводе составила 100 квадратных метров.

Ранее мы писали, что в ночь на 12 марта в Орле сообщалось о попадании беспилотника по нефтехранилищу в областном центре , в результате чего вспыхнул один из резервуаров.

Кроме того, 10 марта в Минобороны РФ заявили о "уничтожении" дронов в Белгородской области . Местные СМИ утверждали, что эта атака была отбита. В "налете" дронов российская сторона традиционно обвинила Украину.

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