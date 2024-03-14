В Белгородской области жалуются на атаку дронов и пожар

Напомним, в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод . Очевидцы сообщали о трех ударивших по заводу дронах. Площадь пожара на рязанском нефтезаводе составила 100 квадратных метров.

Ранее мы писали, что в ночь на 12 марта в Орле сообщалось о попадании беспилотника по нефтехранилищу в областном центре , в результате чего вспыхнул один из резервуаров.

Кроме того, 10 марта в Минобороны РФ заявили о "уничтожении" дронов в Белгородской области . Местные СМИ утверждали, что эта атака была отбита. В "налете" дронов российская сторона традиционно обвинила Украину.

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