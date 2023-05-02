У Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди

У російській Бєлгородській області нібито було проведено атаку на захисні споруди. Пропагандисти звинувачують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
За непідтвердженою інформацією, "атака" нібито сталася сьогодні, 2 травня, вдень.
У мережі стверджують, що безпілотник "скинув вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждала одна людина, яка виконувала земельні роботи".
При цьому наголошується, що постраждалий отримав контузію та відмовився від госпіталізації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вибух пролунав на базі російських прикордонників під тимчасово окупованим Сімферополем.
Також ми писали, що у Бєлгородській області 29 квітня заявили про обстріл села Нова Таволжанка. Скаржаться на пошкоджені будинки та лінії електропередач.
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