У Бєлгородській області скаржаться на атаку безпілотника на захисні споруди

У російській Бєлгородській області нібито було проведено атаку на захисні споруди. Пропагандисти звинувачують Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

При цьому наголошується, що постраждалий отримав контузію та відмовився від госпіталізації.

У мережі стверджують, що безпілотник "скинув вибуховий пристрій, внаслідок чого постраждала одна людина, яка виконувала земельні роботи".

За непідтвердженою інформацією, "атака" нібито сталася сьогодні, 2 травня, вдень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вибух пролунав на базі російських прикордонників під тимчасово окупованим Сімферополем.

Також ми писали, що у Бєлгородській області 29 квітня заявили про обстріл села Нова Таволжанка. Скаржаться на пошкоджені будинки та лінії електропередач.

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